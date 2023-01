El mensaje que traía el cartel es el siguiente: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″. Hoy, 11 de enero, es la fecha de estreno de esta colaboración musical en donde aseguran, Shakira ‘destrozará’ a su ex y le dará un golpe bajo con tremenda letra. Archivado como: Gerard Piqué reacciona canción de Shakira

Hace dos días, Shakira anunció que sacaría un nuevo tema musical, esto, por medio de su cuenta Twitter : “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”. Después, se publicó un video de un avión con un cartel en el cielo.

Gerard Piqué reacciona canción de Shakira: Las fuertes declaraciones que hace la cantante en su nuevo tema

En cuanto a la letra de la nueva canción de la cantante, se filtraron supuestos versos en donde aparentemente, lanza fuertes declaraciones en contra de su ex. De acuerdo con el Instagram de ‘La Lengua TV‘, estos son algunas cosas de las que Shakira dice en su canción que se estrenará el día de hoy:

"A ti te quedé grande, por eso estás con una como tú", "Esta es pa' que te mortifique, mastica y traga para que no pique. Yo contigo no regreso aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, perdón que te salpique", son algunas de las declaraciones que hace Shakira en su nuevo tema, según informó el medio.