El paso de Jeff Beck por The Yardbirds

Jeff Beck nació en Wallington, Reino Unido en el año de 1944, en 1965 el guitarrista formó parte de la banda británica “The Yardbirds” quien reemplazó a Eric Clapton y coincidió con Jimmy Page, músico que años después formaría parte de Led Zeppelin.

En su estadía en The Yardbirds, Jeff Beck fue protagonista de grandes canciones como “Im Not Talking”, “I Aint Done Wrong” y “My Girl Sloppy” que formaron parte del famoso álbum “For Your Love” estrenado en 1965.