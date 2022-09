Mediante la cuenta oficial del programa ‘El Gordo y La Flaca’ dentro de la plataforma de Instagram fue que se compartió el video en donde la que fue rostro de ‘Laura en América’ dijo hasta lo que no sobre Camila Parker tras ser coronada como Reina consorte. Archivado como: Laura Bozzo Carlos III.

Como muchos de ellos, Laura Bozzo fue una de las celebridades conmocionadas por la muerte de la Reina Isabel II y es que la peruana no se quedó callada tras conocer la línea de sucesión en la familia real que ahora nombró como mandatario al Rey Carlos III y a su esposa Camila como Reina consorte, lo que sin duda dejó petrificada a la ex integrantes de ‘La Casa de los Famosos 2’.

Asegura que la pareja no deberían de ser los nuevos monarcas tras traición a Lady Di

“A mí me parece una atrocidad, me parece un horror, me repugna y causa vómitos que una pareja que destruyó la vida de Diana, porque Diana fue grande… Le hicieron creer que el príncipe estaba enamorado de ella, el príncipe se convirtió en sapo porque lo único que quería era darles herederos a la monarquía pero seguir siendo amante de Camila”, señaló Laura Bozzo.

"Para mí estas dos personas cargarán por siempre en sus conciencias la muerte de Diana, la única reina de corazones no solo de Inglaterra sino del mundo entero, por eso a mí Laura Bozzo me parece repugnante que ese tipo sea Rey", aseguró la peruana ante las cámaras del programa 'El Gordo y La Flaca'.