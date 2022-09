Christian Nodal aparece cantándole ¿a Belinda?; “Está dolido” (VIDEO)

Christian Nodal cantándole a Belinda: Recibe duras críticas

Las críticas que Nodal más ha recibido han sido diciéndole que sigue sin superar a Belinda: “Está muy dolido todavía”, “Se nota que aún no la supera”. Entre otros que critican la forma en la que el otro hombre se expresó sobre la ‘Princesa del Pop’.

“Se nota que está bien dolido el niño y le faltan (huevos) para pedirle al anciano que no insulte a su ex pareja, ¡pero el #karma hará lo suyo!”, “Qué pocos (huevos) que el señor insulte de esa forma a Belinda”, “Que corrientes son”, “Lo naco no se le quita, así pase el tiempo no la suelta, se ríe y quiere que ya no lo vinculen con la ex”, “Pero Pará que mencionan a la chica, tal vez el ni se acuerda de ella”, se leen algunos de los comentarios del Instagram de El Gordo y La Flaca (VER VIDEO AQUÍ). Archivado como: Christian Nodal cantándole a Belinda