Dan nueva información sobre la exintegrante de ‘La Oreja de Van Gogh’

El preocupante mensaje que Amaia Montero escribió antes de ‘desaparecer’

Fans se preocupan por la artista luego de que ella lanzara una advertencia

Familia Amaia Montero da noticias. Fue hace un mes atrás, que el aspecto de la cantante española Amaia Montero, alteró a sus millones de fans y levantó sospechas de que la exintegrante de la ‘Oreja de Van Gogh’, estaba atravesando por un muy mal momento, además del mensaje que comunicó.

En dicha fotografía, la intérprete de ‘La Playa’ apareció con un aspecto bastante desmejorado, sin maquillaje, completamente despeinada, y lo que más alteró a sus fans, fue el mensaje que escribió en dicho post: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Familia Amaia Montero da noticias: ¿Qué le pasó a la cantante?

De acuerdo con el portal ABC Gente, luego de las alarmantes palabras de Amaia Montero, los medios comenzaron a perseguir a la familia de la cantante para preguntar si ella se encontraba bien. Pues los miles de mensajes por parte de los fans en su cuenta de Instagram no dejaban de llegar, expresándole que no estaba sola.

Fue la hermana de la cantante, Idoia Montero, quien rompió el silencio y confesó lo inevitable: "Amaia no está pasando por su mejor momento", sin embargo, la hermana de la artista agradeció que la gente estuviera al pendiente de la salud de Amaia, indicó 'La Vanguardia'.