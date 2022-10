Los internautas no tardaron nada en comenzar a hablar de su cambio drástico de imagen y preocuparse por la misma, tanto así que inmediatamente comenzaron a escribirle mensajes de apoyo en su fotografía, dejándole en claro que están para apoyarla si es que necesita ayuda. Archivado como: Amaia Montero aparece irreconocible

Amaia Montero aparece irreconocible. La ex vocalista de la popular banda musical ‘La Oreja de Van Gogh’, fue tendencia el día de ayer y sigue siendo bastante sonada, luego de que la artista reapareciera en redes sociales como nunca antes vista y con un visible cambio en su imagen de la cual mucha gente se preocupó.

Es por eso que mucha gente se llevó la gran sorpresa de ver a la cantante española tan diferente. Estos son algunos comentarios "Se nota que esta pasando por algo , pero ánimo, eres una gran cantante y tienes una voz impresionante", "Parece que está pasando por una fuerte depresión", "¡Un cambio enorme! Ojalá que no sea un percance difícil que está atravesando", "Depresión, es lo más seguro" entre muchos otros de éste tipo.

Escribió alarmante mensaje

Y es que de acuerdo al portal Infobae, Amaia había publicado una imagen igual anteriormente, pero con una frase que encendió las alarmas y decía lo siguiente: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, escribió en la descripción.

Según el portal argentino, la primera vez que Amaia Montero levantó preocupación en sus seguidores fue en el año 2020, cuando lanzó otro alarmante mensaje en donde dijo que dejaría las redes sociales. Cabe resaltar que Amaia suele publicar fotografías viejas de su pasado, sin dejarse ver cómo está en la actualidad, hasta el día de ayer.