La impactante foto de Amaia Montero.

Aseguran que la cantante puede estar desaparecida.

La exintegrante de ‘La Oreja de Van Gogh’ preocupa por su salud mental.

Amaia Montero está desaparecida. La ex vocalista de la popular banda musical ‘La Oreja de Van Gogh’, fue tendencia el pasado 14 de octubre luego de que publicara una alarmante fotografía qué causó gran preocupación en sus fieles seguidores. La cantante de origen español se posicionó en lo más alto gracias a sus éxitos como ‘Rosas’, ‘Jueves’ y ‘La Playa’, por mencionar unas pocas.

Pero ahora, nuevamente se han levantado las grandes preocupaciones al entorno de Amaia Montero, pues luego de que publicara la estremecedora fotografía se ha dicho que es momento en que no se sabe del paradero de la exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, ¿está desaparecida?

La alarmante foto de la exintegrante de Amaia Montero publicada en Instagram

El pasado 14 de octubre Amaia Montero dio uso a sus redes sociales, pero en esa ocasión logró encender las alarmas por su inesperada apariencia física, esto se mostró a través de una fotografía de ella misma en blanco y negro, donde se le pudo ver algo despeinada y con una mirada triste y demacrada. Anteriormente había compartido un mensaje que creó conmoción, “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Luego de que la cantante española realizara el inesperado post en donde causó gran preocupación, se ha especulado que Amaia Montero ha desaparecido, pues desde aquel día no se ha sabido nada de la exintegrante de ‘La Oreja de Van Gogh’, cabe recordar que en el 2020 había lanzado un mensaje en donde aseguró que se alejaría de las redes sociales, por lo que se especula que eso fue lo que ocurrió. Archivado como: Amaia Montero está desaparecida.