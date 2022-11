Margot Robbie aprendió cuán invasiva y cruel puede resultar ser la fama, esto después de protagonizar la exitosa película ‘Wolf Of Wall Street’ dirigida por Martin Scorsese cuando ella tenía tan solo 22 años de edad. El papel que desempeñó como aquella rubia la catapultó al estrellato de manera intensa, tanto que consideró en frenar su carrera.

Las estrellas también pasan por duras pruebas y tribulaciones a lo largo de su vida, tanto que llegan a cuestionarse si deben continuar o no dentro del mundo del espectáculo y es curioso como la mayoría de ellos decide renunciar a lo que han cosechado a lo largo de los años mientras otros deciden mantener su carrera a pesar de los problemas.

No todo es color de rosa en la vida de las celebridades, pues aunque todo pareciera ser perfecto también llegan a pasar por momentos llenos de estrés y tensión que han llegado a tal grado de querer renunciar a su fabulosa carrera dentro de la pantalla grande, eso fue lo que ocurrió con la guapísima Margot Robbie.

No lograba soportar la tensión tras filmar ‘Wolf Of Wall Street’

“Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible, y recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella simplemente me miró, completamente seria, y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que el único camino era hacia adelante”, recordó Margot Robbie.

También compartió algunas de sus frustraciones: “Solo quieren fragmentos de sonido y no los resiento por eso, lo entiendo, tienen tres minutos. Pero es como bailar claqué en un campo minado porque estás muy cansado y lo has hecho durante horas y horas, y para estar en guardia todo el tiempo…. Puedes decirlo bien mil veces, pero si lo dices mal una vez, estás jod..”, señaló la actriz de Hollywood según el medio AV Club.