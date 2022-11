Adamari López se disculpa con Pepe Garza: Adamari ofrece unas disculpas a Pepe Garza

La cara de la conductora cambió completamente cuando Elisa la calificó como ‘mamona’ e hizo una expresión de sorpresa. “Yo comenté en mi programa que eras muy sangrona”, le dice Beristain a la presentadora expresando sin filtro lo que piensa de ella, y esta fue la reacción de la boricua.

“Mira yo no creo, me disculpo con tu esposo si fue así, de todo corazón. Yo siento que no soy así, yo me trato de tomar fotos con todo el mundo si no lo saludé quizás estaba con algo del trabajo o me estaban apurando, no lo recuerdo, pero pido disculpas porque esa no es mi manera de ser”, dijo Adamari para Chisme No Like. Archivado como: Adamari López se disculpa con Pepe Garza