"Y LUEGO POR QUÉ ENGORDAN". Adamari quiso lucirse junto a su hija cocinando pero algo notan en la boricua que la deja ¿en ridículo? (FOTOS)

Tal pareciera que a Adamari López todo mundo le sigue los pasos y termina siendo criticada por cualquier cosa que se anime a hacer pues ahora la boricua apareció en la cocina de su casa preparando una deliciosa receta de la que por cierto no dio ni los ingredientes, pero además de eso, otro detalle causó que le mensajearan negativamente sin piedad.

¿Fue una farsa y la boricua no cocina?

Adamari López apareció perfectamente maquillada, con un bello vestido que parecía una bata elegante en estampados y colores azul, beige, rosa y rojo, lo que la gente consideró demasiado ‘exagerado’ para cocinar, además de que hubo otra persona que consideró que ahora que había perdido tanto peso, haciendo esas recetas iba a engordar otra vez.

En la serie de imágenes, la gente comentó: “Y luego porque engordan”, “Que maquillaje para estar en la cocina”, “No necesitas esperar que lleguen las fiestas para poder disfrutar lo puedes hacer cuando tú lo quieras hacer”, “Si no dan la receta es imposible hacerlo”, “El filtrazo le desaparece el rostro”, “Solo las prepara porque ella está a dieta”, “tengo que comentar que en instagram está una publicación de un té que tomaste para adelgazar no sé si es verdad pero sale una foto de antes y de ahora… solo quería que supieras. Me imagino que es publicidad engañosa”.