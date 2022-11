Adamari López pasa un bochornoso momento y queda grabado en cámara

La conductora puertorriqueña y su popularidad gracias a sus reels de Instagram

El íntimo momento que vivió Adamari junto al actor Fernando Colunga

Adamari López video gracioso. No es ninguna sorpresa que nuestra querida Adamari López, sea una de las personas más importantes en MundoNOW, debido al gran cariño que la gente le tiene. La chaparrita consentida no solamente es consentida aquí, si no que de la televisión hispana, es de las que más se habla.

La puertorriqueña fue adquiriendo gran popularidad desde que era una joven actriz, pues según informa El Universal, es un de las conductoras más queridas del país, además de diversos romances con famosos y finalmente, dedicándose a la televisión hispana en Hoy Día. Pero además de todo eso, también es una famosísima influencer con millones de seguidores en Instagram, y nos saca más de una carcajada con sus ocurrencias.

Adamari López video gracioso: Compartió cámara con famoso tiktoker

La presentadora de ‘Hoy Día’, publica diariamente pequeños reels en donde saca una que otra ocurrencia, casi siempre acompañada de otros personajes famosos de las redes sociales, en esta ocasión, subió un video con el comediante de TikTok que se hace llamar ‘Sensillocons’, el cual su nombre real es Edgard.

En dicho video, aparece la puertorriqueña pasando un momento bastante agradable en compañía del cómico, en donde él se recuesta en sus piernas. El incómodo momento viene cuando él voltea a ver a la presentadora pero nota que su aspecto es bastante diferente a como normalmente se ve. Archivado como: Adamari López video gracioso