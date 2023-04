Christian Bach traje de baño: Emiliano Zurita recuerda a su fallecida madre

En la publicación de redes sociales, se pueden observar una serie de imágenes de la guapa actriz Christian Bach en traje de baño. Aunque las fotos se ven un poco borrosas se puede distinguir que se encuentra con su familia disfrutando un día agradable en la playa, luego lo acompañó con este mensaje…

"Hace unas semanas me encontré un rollo de film dentro de una cámara que me regaló mi papá. Había caducado hace un poco más de 20 años. Decidí acabármelo y revelarlo para ver si sobrevivía alguna imagen…y si… era un pedacito de nuestra vida que estaba guardado, esperando a ser recordado. Y aquí está, por qué me hizo muy muy feliz. Te amamos Ma", se lee en el post.