“Estoy muy contenta, agradecida, emocionada de que llegue esta noche tan especial para celebrar, aplaudir, apapachar tantas mujeres latinas talentosas en la música y sobre todo el honor de conducir al lado de la gran Ivy Queen. Es algo que me impone muchísimo y que me emociona”.

"Tengo muchas ganas de escucharlas, de verlas cantar, de verlas presentarse en ese escenario tan especial planeado solamente para que ellas se luzcan. Entonces imagínate, son mujeres que admiro muchísimo. Ana Gabriel, de toda la vida, una carrera impecable que ha tenido una leyenda viviente, mi querida Thalía, que hace mucho que no me toca saludarla, que ojalá me toque saludarla, que también tiene una carrera admirable, intachable, una carrera impresionante, así que hay mucho que festejar".

"No, yo creo que hay lugar para todos y más en esta carrera de la actuación, de la conducción hay lugar para todo. Jamás me he sentido desplazada por un hombre, si no más bien complementada, cuando me toca conducir y me ponen un hombre al lado es como que se ve bonito y tenemos formas de pensar distintas y aportamos cosas distintas. Entonces, más bien al contrario, me he sentido arropada por todos mis compañeros".

¿Cómo lidias con las críticas que a veces existen?

“Claro, la verdad es que no es como que me pongo a leer y me detengo ‘me dijeron algo feo’. Imagínate si yo me tuviera por cada vez que me dicen algo feo. Pero sí, agradezco muchísimo y me encanta leer los comentarios tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, la verdad me siento afortunada porque el 98.8% son cosas buenas. Y agradezco, celebro y siempre me contagio por la buena vibra y las cosas buenas”.

"Y lo de las redes sociales, la verdad es que agradecida por ser influyente, pero también es una gran responsabilidad, lo que dicen, lo que muestras. Yo tengo una vida muy ocupada por sobre todo por ser mamá de cinco niñas. Pero de repente me busco mis espacios para generar contenido y hacer cosas interesantes para el público que me sigue. Hay que mantenerse activo y darle la importancia que se merece, pero tampoco que tu vida se rija por lo que dice alguien o no de ti en redes sociales".