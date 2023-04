“Puedo decir categóricamente que la primera persona que se desvió del matrimonio fue la princesa de Gales”, señaló Allan Peters, un ex oficial de protección real que trabajó con la familia durante nueve años y quien ofreció una perspectiva diferente de las versiones que ofrecieron los medios de la época y citó New York Post.

¿Por qué confesó después de años?

De acuerdo con las declaraciones del exoficial hacia el nuevo documental llamado “King Charles: The Boy Who Walked Alone”, el entonces príncipe Carlos no había engañado a Diana de Gales con Camila Parker, sino que al enterarse de la infidelidad es que tomó la decisión de comenzar a salir con la actual reina consorte.

“[Charles] no lo hizo, hasta que supo que ella le había sido infiel. Estoy hablando ahora de todo esto porque no he dicho nada durante 40 años, y solo he escuchado mentiras, historias tontas, y es bastante frustrante. Solo unos pocos de nosotros podemos decir lo que realmente sucedió”, declaró el ex oficial y citó el New York Post.