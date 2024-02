Adame y Lupillo Rivera se reconcilian y sorprenden a todos: «Somos amigos»

Aunque no llegaron a la violencia física como Romeh y Carlos, ambos fueron separados justo a tiempo para evitar un enfrentamiento físico.

Dicha situación ocurrió en las primeras semanas del reality show, cuando las cosas y los roces entre los integrantes aún no se intensificaba.

Sin embargo, no faltan las personas que opinan que el problema en el pasado entre Adame y Lupillo solo fue para llamar la atención y hacer un poco de ruido en la casa.

Mientras que otros, por su parte, aseguraron: «A Alfredo le temblaron hasta las arrugas», «Por lo menos ahora no se agarraron», aseguraron.

La fuerte amenaza que lanzó Lupillo hace días

Tras el ‘encontronazo’ entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame, el hermano de Jenni decide mandar mensaje al conductor.

«La venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar fuera de la casa y eso lo digo públicamente», advirtió Rivera durante la última gala del programa.

«Apúntenlo allí. Si quieren hacer un reporte a la policía para, cuando pase la venganza, no batallen para buscar al culpable. Para que sepan que yo fui», afirmó Lupillo.

En respuesta, Adame atribuyó el conflicto a Gregorio Pernía y su estrategia, pero no dudó en desafiar a Rivera a resolver las diferencias fuera de la casa (VER EL VIDEO).