Muere la estrella de ‘Sex And The City’ y ‘Law & Order: SVU’, Lynda Gravatt a los 77 años

Fallecimiento de Lynda Gravatt.

Carrera versátil y exitosa.

Legado perdura en arte.

El mundo del entretenimiento llora la pérdida de una talentosa artista, que destacó en el mundo del cine y la televisión.

Lynda Gravatt, quien falleció a la edad de 77 años el pasado viernes en un hospital de New Brunswick, Nueva Jersey, según informó su hijo David Gravatt.

Con una carrera diversa y exitosa, Gravatt dejó una huella imborrable en Broadway, siendo reconocida por su versatilidad y habilidad actoral.

Algunas de sus obras más destacadas incluyen «The Old Settler», «Crowns», «Intimate Apparel», «Miss Witherspoon», «The Little Foxes» y «The House That Will Not Stand».

La talentosa neoyorquina también se destacó siendo parte del elenco de «Sex And The City» en un episodio de 2002 junto a Sarah Jessica Parker, interpretando el papel de una camarera.

Asimismo, brilló en «Law & Order: Special Victims Unit» como la jueza Tamara Kingston, compartiendo escenario con la icónica Mariska Hargitay.

Lynda Gravatt no solo conquistó los escenarios teatrales y televisivos, sino que también se sumergió en el mundo del cine.