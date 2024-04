¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? Aparece sorpresivo mensaje

Fortaleza y optimismo de Ortiz

«La verdad es que todavía sigo aquí en el plano terrenal, estoy aquí y son rumores, no hagan caso», afirmó el querido comediante.

«Por favor no me manden flores, estoy bien, no he muerto aquí sigo», fue como finalizó el mensaje que grabó el mismo Jorge Ortiz de Pinedo.

Las reacciones de alivio y alegría no se hicieron esperar entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia de que el actor sigue en buen estado de salud.

«Que Dios lo bendiga y le regale mucha salud», «Me alegra saber q Don Jorge Ortiz de Pinedo esta muy bien», dijeron algunos usuarios.