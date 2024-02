Lupillo Rivera confiesa traición por parte de su exnovia Giselle Soto

«Hace casi un año (terminaron). Ya traíamos problemas, no le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas un día y allá la vieron con alguien más», declaró el cantante.

«Y empaqué sus cosas y le dije yo que se fuera a su casa», reveló el cantante asegurando que corrió a su ex novia luego de enterarse de la presunta infidelidad.

Posteriormente, el cantante contó lo que hizo cuando se enteró: «Yo no sabía, simplemente dije: ‘¿Sabes qué? Yo que chin*** tengo que estar aquí solo», dijo.

Las declaraciones de una amiga de Giselle

«Yo le dije que no tenía problemas, pero si ya no nos estamos llevando quiero que te vayas», confesó el cantante sobre la advertencia que le hizo a su ex novia, la corrió de su casa.

Lupillo además, declaró que una amiga de Giselle, su ex, le confirmó lo que le hizo, que cometió una infidelidad, reflejando también una ‘traición’ por parte de la amistad.

«Se que hiciste cosas buenas, hay personas mal agradecidas y todo eso», contó el cantante sobre lo que supuestamente le dijo la amiga de su ex Giselle.

Las declaraciones de Lupillo Rivera reflejan la importancia del respeto y la confianza en una relación, y sirven como un recordatorio de los peligros de la falta de honestidad.