Alfredo Adame explota contra Maripily en ‘La Casa de los Famosos’ y ella rompe en llanto

«Aquí no grites porque no te lo vamos a permitir», le dijo Adame a Maripily estando completamente fuera de sus casillas.

¿Maripily dejará la casa tras el conflicto?

Luego del conflicto, Maripily rompió en llanto por la pelea que hubo y dijo querer salir de la casa:

«I’m so sorry for everybody, pero no estoy soportando que Alfredo Adame me haya gritado», confesó la actriz entre lágrimas.

«Nunca en mi vida había peleado por comida, prefiero echarme la culpa yo y que todo esto se acabe», dijo la actriz entre llanto y notablemente molesta por el fuerte conflicto.

Es la primera vez que ‘La Casa de los Famosos 4’ vive un conflicto entre todos los integrantes al mismo tiempo, y más en el contexto absurdo de pelear por comida.