La rubia cantante quiere ayudar a Maribel Guardia y le propuso ¿brujería?

Yuri es originaria de Veracruz, estado de México en el que para nadie es de extrañarse que sean muy creyentes en la santería, brujería, el misticismo y la religión, por lo que la querida amiga de Maribel Guardia le manda un mensaje muy fuerte dándole una solución en la que confía para sobrellevar su dolor por la muerte de Julián Figueroa.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Yuri comentó: “Yo no he dejado de pensar en Maribel y en él (Julián) y en toda la familia porque saben que soy amiguita, los quiero mucho, la amo mucho, le he dado su espacio, he querido ir pero yo he vivido esto de cerca con mi madre, perder un hijo no es fácil, se te muere una parte de tu vida y a veces hay que dejar que las mamás pasen su duelo”, manifestó.