Hospitalizan de emergencia a Enrique Guzmán (VIDEO)

Y es que confesó que había tenido una visita al hospital debido a malestares estomacales que decidió ir revisar. “Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí nos vemos” dijo durante el enlace a la conferencia. Archivo: Hospitalizan de emergencia a Enrique Guzmán

No le tiene miedo a la muerte

Durante un enlace telefónico con el programa matutino de la televisión mexicana ‘Venga la Alegría’ hizo una increíble confesión, ya que asegura no le tiene miedo a la muerte. “Le tengo temor, miedo no, porque finalmente se tiene que morir algún día, nomás no empujen”.

Señala que lo que le preocupa de la llegada de la muerte, es la disputa que se puede desarrollar por la herencia. “Juan Gabriel que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado hasta él ha tenido problemas porque no falta un pende*o que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo” aseguró. Archivo: Hospitalizan de emergencia a Enrique Guzmán