“Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales no todos pueden defenderse”, continuó diciendo.

Yalitza Aparicio familia discriminada: No pudo defender a su familia

“En ninguna de las entradas donde puedes ingresar al lugar está algún letrero con esta regla y, como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían”, dijo Yalitza Aparicio. Al parecer el lugar donde su familia quería consumir solo tenían refrescos y no otro tipo de bebidas. VER VIDEO AQUÍ.

“Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, compartió.