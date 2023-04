¿Quiere estar en la plataforma?

Baeva es considerada una de las mujeres más bellas del medio artístico. Al respecto, Baeva, de 30 años, indicó que por el momento está enfocada en otros proyectos, como su carrera en las telenovelas, sin embargo, no descartó la posibilidad de estar en la plataforma.

"Nunca digas nunca", comenzó a decir la actriz y presunta futura esposa del actor mexicano Gabriel Soto. "Ahorita no, en este preciso momento de mi vida creo que no es un tema de… digo no juzgo, no critico, es un tema de cada quien", dijo a las cámaras.