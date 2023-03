Es así como, de forma indirecta, Aparicio decidió darle un mensaje a la gente que la ha criticado por tanto tiempo. Con un TikTok, la famosa publicó un video en donde menciona lo siguiente: “Y sí, si me ven feliz déjenme en paz, porque de verdad me lo merezco”.

No es ninguna novedad que la actriz mexicana ha sufrido de bastantes críticas desde que se dio a conocer por la galardonada película ‘Roma’, y es por eso que por largos años Yalitza ha estado aguantando muchos de éstos ataques, pero parece que la gente cambia con el tiempo.

Yalitza Aparicio da mensaje a sus haters: La actriz de la película ‘Roma’, galardonada con un premio Óscar y realizada por el director mexicano Alfonso Cuarón, catapultó su fama gracias a que protagonizó éste filme. Y aunque Yalitza Aparicio se ha involucrado en otras producciones, la verdad es que no han tenido el mismo éxito.

Impresionó con su nuevo look

No solamente fue el mensaje que dio a conocer, si no que en las imágenes la actriz y profesora mexicana, aparece con un look bastante llamativo, una larga coleta y un maquillaje que le sienta bastante bien, dándole una fuerte lección de lo que significa ser una mujer poderosa.

Cabe resaltar que la cuenta de Yalitza Aparicio está a nada de alcanzar los 900k seguidores, aproximándose al millón. La gente no dejó pasar desapercibido el mensaje que dio, en donde asegura merecerse lo mejor pero sobre todo, el look que luce en dicho video.