Por su parte, el equipo europeo, el cual no participaba desde el Mundial de Suecia 1958, jugó con el portero Wayne Hennesey; defensas: Chris Mepham, Joe Rodon y Ben Davies; mediocampistas: Connor Roberts, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey (famoso en todo el mundo, ya que se dice que cuando mete gol, un famoso muere), Neco Williams y Harry Wilson; delanteros: Gareth Bale y Daniel James. Entrenador: Rob Page.

USA vs Wales: El equipo de las barras y las estrellas saltó a la cancha con Matt Turner en la portería; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream y Antonee Robinson en la defensa; Yunus Musah, Weston McKennie y Tyler Adams en el medio campo; Christian Pulisic, Josh Sargent y Tim Weah en el ataque, según reportó AS. El entrenador es Gregg Berhalter.

El próximo viernes 25 de noviembre, el conjunto de las barras y las estrellas se medirá a Inglaterra, quien goleó a Irán seis goles a dos en su primer partido. Por su parte, los galeses se medirán precisamente al conjunto iraní. Aún no hay nada definido y cualquier cosa puede pasar. Mañana le toca el turno a México, que se enfrentará a Polonia.

USA vs Wales: ¡Un Mundial que promete muchas emociones! En el segundo día de actividades de Qatar 2022, y para cerrar la primera jornada del Grupo B, Estados Unidos y Gales terminan empatados a un gol por bando. Timothy Weah abrió el marcador al minuto 36, pero Gareth Bale emparejó desde el manchón penal a menos de 10 minutos de que finalizara este encuentro.

USA vs Wales: Desde un inicio, el equipo norteamericano impuso sus condiciones sobre el terreno de juego Al minuto 9, Joe Rodon estuvo a punto de clarear a su propio compañero, Wayne Hennesey, quien alcanzó a reaccionar para evitar el primer gol de este partido. Un minuto después, llegó la primera tarjeta amarilla para Sergiño Dest. No pasó mucho tiempo para que Weston McKennie también fuera amonestado.

“Dice POTUS. De ahí es de donde viene”, dijo el entrenador de Estados Unidos Gregg Berhalter, leyendo la identificación de la llamada, de acuerdo con extractos de videos de jugadores que estaban escuchando la llamada: “Entrenador, métame, estoy listo para jugar”, inició Biden, recordando la canción de 1985 de John Fogerty “Centerfield. “Sigan confiando el uno en el otro, jueguen tan fuerte como puedan, por ustedes, por sus familias, sus compañeros, y por toda una nación que los estará apoyando”, continuó Biden (Con información de The Associated Press)

USA vs Wales: Yunus Musah rompe récord en la Selección de Estados Unidos

USA vs Wales: A unos días de cumplir 20 años de edad (19 años y 358 días), el mediocampista Yunus Musah, quien milita en el Valencia de España, se ha convertido en el jugador más joven de la Selección de Estados Unidos en disputar un Mundial, superando a DaMarcus Beasley por 17 días, de acuerdo con información de Marca.

De padres ghaneses, Musah nació en Nueva York, pero creció en Italia. Se formó en la academia del Arsenal de Inglaterra, por lo que pudo haber elegido jugar para Estados Unidos, Italia o Inglaterra. Eligió al equipo de las barras y las estrellas. Debutó en noviembre del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, precisamente contra la selección con la que disuputará su primer partido en el Mundial de Qatar 2022 (Con información de The Associated Press, Marca y AS).