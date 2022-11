Por su parte, la Selección Sueca, que no calificó para este mundial y que derrotó al cuadro azteca tres goles a cero en Rusia 2018, jugó con Kristoffer Nordfeldt, Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelof, Ludwig Augustinsson, Marcus Rohden, Samuel Gustafson, Jesper Karlstrom, Mattias Svanberg, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres (Archivado como: México vs Suecia)

Con un sombrero negro de charro en la cabeza, vestido con la camiseta color verde del Tri y portando una bandera de México con las letras de su natal estado Chihuahua bordadas en el frente, Chávez se ha vuelto una imagen familiar en cada estadio donde juega la selección azteca alrededor del mundo. Y no sólo en torneos oficiales; “Es mucho sacrificio, diría que es hasta un viacrucis por tantos partidos atendidos, hablo de más de 450 partidos de selección nacional” (Archivado como: México vs Suecia).

Según reportes de The Associated Press, se espera que unos 80 mil aficionados mexicanos viajen a Qatar para la Copa Mundial, en base a estimaciones del gobierno. Sólo uno de ellos podrá presumir de haber asistido a 10 ediciones del torneo y a más de 450 partidos de la selección mexicana: Héctor Chávez, mejor conocido como ‘Caramelo’.

“Me siento como un embajador de la afición mexicana”

Narró que el primer partido de la Selección Mexicana al que asistió fue el 19 de febrero de 1986 cuando enfrentó a la entonces Unión Soviética en la capital del país. Su primer partido en un Mundial fue ese mismo año, el 3 de junio ante Bélgica. Fue ahí cuando nació la idea de comenzar a seguir a México por todo el mundo: “No es que yo me considere el fan número uno, pero la gente y los medios me lo hace saber. Me siento como un embajador de la afición mexicana”, expresó Héctor ‘Caramelo’ Chávez.

Por otra parte, de acuerdo con información de CNN, uno de los grandes ausentes de la Selección Mexicana para este Mundial de Qatar es Javier Chicharito Hernández, quien hasta el momento es el máximo goleador del Tri y que no juega con la escuadra azteca desde el 2019 (Con información de Marca, The Associated Press y CNN) Archivado como: México vs Suecia