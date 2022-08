El agente Poole no dudó ni un segundo en prenderle las luces de su unidad para ordenarle al conductor que detuviera la marcha. Al ver la patrulla detrás, Ozuna condujo hasta un centro comercial. Tras ser abordado por el uniformado, le entregó su licencia y la credencial de su equipo de beisbol, lo cual no venía al caso. Archivado como: Crónica estrellas salvan arrestadas-

El jardinero y bateador dominicano le extendió la mano en un intento por congraciarse con el funcionario y este le correspondió de manera cortes. “Soy de los Atlanta Braves”, le repitió por si acaso Poole no lo había escuchado la primera vez. “Ya lo sé”, le respondió el representante de la ley y el orden. Archivado como: Crónica estrellas salvan arrestadas-

El oficial le expuso que sentía que olía a licor y que como sus ojos estaban rojos y llorosos, debía hacerle algunas pruebas. El beisbolista no puso ninguna objeción al respecto. “¿Cuánto tomaste esta noche?”, cuestionó Poole. “Como unas tres o cuatro cervezas, pero estoy bien para seguir manejando”, acotó él. Archivado como: Crónica estrellas salvan arrestadas-

Segunda vez que se mete en líos con la justicia

Para su desgracia no fue así, pues no logró superar ninguno de los exámenes, así que fue esposado en el acto acusado de manejar intoxicado, irrespetar los límites de velocidad y no mantenerse en su carril. Fue recluido a la cárcel del condado de Gwinnett, donde le impusieron una fianza de casi 2 mil dólares

En mayo de 2021, Ozuna fue arrestado por la policía de Sandy Springs bajo cargos de intentar estrangular a su esposa en su propia casa, un delito grave. Unos meses después, la Fiscalía aceptó reducirle la acusación a violencia doméstica y agresión simple. Tras cometer esas faltas, su equipo lo sancionó con 20 partidos sin poder jugar y, por ende, sin el respectivo pago. Archivado como: Crónica estrellas salvan arrestadas-