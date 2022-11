Se trató del quinto encuentro de temporada regular de la NFL en la Ciudad de México y el primero desde el 2019. Técnicamente los Cardinals jugaron de local, pero la festiva y ruidosa afición favoreció fuertemente a los 49ers, gritando especialmente fuerte cuando Kittle y Deebo Samuel anotaron touchdowns cada uno con pases de 39 yardas, de acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias The Associated Press.

El suplente Colt McCoy tiene foja de 3-1 como titular las últimas dos temporadas —incluyendo la victoria la semana pasada ante los Rams— pero no pudo recrear la magia en México, en donde también hay una gran afición seguidora del equipo de Arizona.

Los 49ers optaron por entrenar a altitud esta semana en Colorado y los Cardinals optaron por entrenar en su casa en Tempe, Arizona, al final se notó la diferencia entre uno y otro equipo.

“No he jugado en nada parecido”

"En todo el ambiente de esta noche, no he jugado en nada parecido", dijo Garoppolo. "Fue eléctrico, los fanáticos estaban locos, animaron durante todo el juego. Parecía un partido de fútbol en algunos puntos, solo la pasión que trajeron. Fue realmente genial. Me encantaría volver a hacerlo".

Técnicamente fue un partido en casa de los Cardinals y muestra de ello fue la multitud festiva y estridente anunciada de 78,427 fanáticos, que favoreció en gran medida a los 49ers, rugiendo particularmente fuerte cuando Kittle y Deebo Samuel anotaron cada uno en 39 -touchdowns de yarda. “Hombre, amo a San Francisco, pero si no podemos estar allí, me encantaría estar aquí”, dijo el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan. “Este lugar es impresionante. Esa fue una de las mejores experiencias de las que he sido parte”.