Steve Nash dejó de ser el entrenador de los Nets de Brooklyn

¿CUÁL SERÍA EL REEMPLAZO DE STEVE NASH?

Los Nets podrían haber buscado rápidamente al reemplazo de Nash. Una persona que tiene conocimiento de la situación dijo que los Nets están sosteniendo conversaciones con el entrenador de Boston Ime Udoka —quien fue asistente de los Celtics y no está con los Celtics esta temporada debido a que violó las reglas del equipo por tener una relación con una empleada de la organización.

La persona habló The Associated Press en condición de anonimato debido a que las conversaciones no fueron reveladas públicamente. ESPN reportó primero las pláticas entre los Nets y Udoka. Los Nets dijeron que la decisión de quién será el próximo entrenador del equipo lo decidirán en un futuro. Archivado como: Steve Nash