Sin embargo, no fueron las únicas que decidieron dejar su ‘granito de arena’ para crear concientización de la problemática que vive el país. Pues jugadores de Inglaterra e Irán realizaron una peculiar ‘protesta’ antes de iniciar su primer partido en el Mundial.

Ante las ideologías y normas del país, muchas celebridades declinaron la invitación de formar parte del importante evento futbolístico que une a todo el mundo, incluidas las cantantes Shakira y Dua Lipa dieron de que hablar al cancelar asistir al no empatizar con la forma de gobierno del país.

No es un secreto que para muchos son cuestionables las formas de gestión de los derechos individuales que tiene como nación Qatar, particularmente por los derechos humanos, la libertad de expresión, entre otros aspectos sociales.

Tras tener los reflectores puestos en el inicio del Mundial de fútbol 2022, gran cantidad de personalidades se sumaron en ‘alzar’ la voz ante las ideologías del país anfitrión, ahora los propios ‘protagonistas’ mostaron rebelión. Inglaterra vs Irán: Jugadores se arrodillan y no cantan el himno nacional en señal de protesta,

El particular momento rápido se convirtió viral, y en gran cantidad de redes sociales se ha estado compartiendo un video de la protesta. Quienes iniciaron con la ‘rebelión’ serían los jugadores de la selección de fútbol de Irán quienes resultaron perdedores de este primer partido, pues eligieron no cantar el Himno Nacional de su país en rechazo a la represión durante las protestas en territorio iraní.

La selección de Inglaterra podría sufrir sanción

Según detalla Marca la selección inglesa podría sufrir una sanción por la FIFA, ya que el Comité Organizador no tiene permitido este tipo de acciones. El capitán de Inglaterra, Harry Kane utilizó un brazalete con el lema de ‘no discriminación’ y no pudo utilizar el de ‘ONE love’ con los colores del arcoíris porque la FIFA no lo permitió y aseguró que habría duras sanciones.

20 Minutos destaca que el equipo de Inglaterra lleva a cabo este gesto desde 2020, a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd durante su detención en EE UU, y que es una forma de protesta contra el racismo, muy común en los países anglosajones.