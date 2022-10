Nottm Forest vs Liverpool, el partido sorpresa

Se lleva a cabo una jornada más de la premier League

Es apenas su segunda victoria en la temporada

Nottm Forest vs Liverpool. Nottingham Forest produjo un revulsivo al vencer este sábado 1-0 al Liverpool en la Premier League. El equipo en último lugar al comienzo del día aseguró solo su segunda victoria de la temporada en el juego en el City Ground, se informó en el portal de noticias de la agencia AP.

Taiwo Awoniyi marcó a los 55 minutos para poner fin a la mini reactivación del Liverpool, que lo vio vencer a Rangers, Manchester City y West Ham en sus tres partidos anteriores. Awoniyi estuvo en los libros de Anfield durante seis años sin jugar nunca en el primer equipo, pero produjo el momento decisivo para levantar a Forest del pie de la mesa.

“UN DÍA QUE NUNCA OLVIDARÉ”

“Marcar contra el Liverpool es un día que nunca olvidaré”, le dijo a BBC Sport. “Siempre estaré agradecido con el Liverpool por buscarme en Nigeria y anotar contra ellos es increíble”. La victoria alivia la presión sobre el técnico del Forest, Steve Cooper, quien también entrenaba en el Liverpool.

“Este no es el final, esto tiene que ser parte del comienzo”, dijo Cooper tras el encuentro. “Regresamos el lunes y trabajamos aún más duro. Hemos tenido una carrera difícil pero, les dije a los niños, no los he visto esconderse, rehuir o enfurruñarse. He visto lo contrario. Eso me ha dado tranquilidad”, se informó sobre Nottm Forest vs Liverpool.