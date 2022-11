A horas del inicio del Mundial, el país prohibió su venta

Dicen que pasará con la cerveza que sería vendida

¿34 mil dólares para tomar cerveza?

¡Buena noticia para aficionados! Qatar prohibió el viernes pasado la venta de cerveza en los estadios de la Copa Mundial, en un giro repentino y de último momento que provocó el enojo de muchos de los aficionados que pagaron sus boletos para disfrutar de los encuentros del Mundial, pero ahora dicen cómo si se podría beber cerveza.

Budweiser, era la única marca de cerveza que se podría vender a los aficionados, pero la decisión del gobierno puso en duda el control de la FIFA sobre la organización de este Mundial. Después de que se diera a conocer la noticia, medios revelaron cual seria ‘la única’ forma para tomar alcohol en los estadios.

¿Quiénes serán los afortunados?

De acuerdo con The Associated Press, se puede servir champaña, vino, whisky y otras bebidas alcohólicas en las zonas para personalidades de los estadios. Pero la vasta mayoría de la gente con boletos no tiene acceso a esas áreas, que normalmente están reservadas a gente con mucho dinero, por su alto valor.

Podrán beber cerveza con alcohol por las noches durante el llamado FIFA Fan Festival, una zona de fiesta que ofrece música en vivo y otras actividades. Fuera de esos espacios, Qatar ha impuesto estrictos controles sobre la compra y consumo de alcohol, aunque se permite la venta en los bares de los hoteles desde hace años.