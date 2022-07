El estudiante universitario acababa de bajar de dicha aeronave tras pasar unas vacaciones con su familia y amigos en una ciudad cercana a Mylonos. De acuerdo a lo reseñado por el diario de The Guardian , la Fiscalía griega ordenó que se investigue la muerte del joven quien fue identificado como Jack Fenton, de tan solo 22 años. Archivado como: Turista muere golpeado helicóptero.

Turista muere golpeado helicóptero. Las tragedias y los hechos inesperados siguen haciendo presencia en la vida de muchas personas, sin duda este año que parecía ser mejor que el 2021, también ha traído consigo sus grandes sorpresas y es que no solo las celebridades han pasado por momentos complicados, pues gente fuera del mundo del espectáculo también lo han hecho.

El medio previamente citado detalló que el piloto de la aeronave podría enfrentar cargos por homicidio involuntario. “De las declaraciones de los testigos han surgido preguntas básicas sobre por qué las palas no estaban paradas cuando se permitió desembarcar a los pasajeros el lunes”, indicó una fuente policial a The Guardian. Archivado como: Turista muere golpeado helicóptero.

Uno de los amigos de Jack Fenton rinde sus declaraciones

“Hemos entrevistado a los testigos, incluidos los amigos que viajaban con él. La investigación se enviará entonces al fiscal, que asumirá el caso” dijo uno de los policías que está a cargo de la investigación al diario de The Guardian. Una de las amistades de Jack Fenton señaló que “no se dieron instrucciones al salir del helicóptero y nadie nos acompañó. Lo único que hicieron fue abrirnos las puertas”.

“Desembarcamos solos y nadie impidió que Jack fuera a la parte trasera del helicóptero. He oído decir a la gente que Jack, con el teléfono, corrió hacia el helicóptero. Esto es completamente falso. Él no estaba hablando por teléfono. No sé por qué se dirigió a la parte trasera”, añadió. La investigación sigue en curso. Archivado como: Turista muere golpeado helicóptero.