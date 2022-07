“Uno no quiere que pase nunca. Pero a veces hay que aceptar en la vida lo que te ocurre, cómo viene y siempre por el bien de Alaïa. El tema de tener, por ejemplo, a Alaïa en medio de nosotros en cuanto a dormir con nosotros, eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta. Pero creas que no Alaïa es un eslabón, pero también fue como una pequeña barrera”, fueron las palabras que Toni Costa expresó. Archivado como: Reacción compañeros Adamari López.

Chiquibaby no dudó en compartir su experiencia con su pareja ante las declaraciones de Toni Costa

“Se está comentando mucho sobre lo que dijo Toni sobre la separación de nuestra compañera Adamari”, dijo la presentadora Stephanie Himonidis durante el matutino de Telemundo, la compañera y muy amiga de la boricua también admitió que “sí sucede que a veces el amor por los hijos sí genera una barrera”.

“Bueno, esto pasa. Mira yo te voy a decir algo. Dormir con tu bebé es increíble, pero yo, por ejemplo, cuando le platiqué a Gerardo [su pareja], Gerardo me dice: ‘Este es un no, no, no, esto tú no puedes hacer’. Porque sí sucede que a veces el amor por los hijos sí genera una barrera”, añadió Stephanie Himonidis. Archivado como: Reacción compañeros Adamari López.