Aseguran que fue su manager quien estuvo restringiendo las entradas a varias personas

“El manager tomaba la decisión de quien entraba y quien no entraba…que a mucha gente no la dejaron entrar, que a un señor que se llama Sergio Sepúlveda, de Azteca, no lo dejaron entrar… Digo, igual les caía gordo, ¿no?”. Según sus declaraciones el hombre que corresponde al nombre de Aarón fue quien no le permitió el acceso al conductor de ‘Venga La Alegría al funeral de Fernando del Solar.

“Yo no sé, a lo mejor le caía gordo a Fernando o no sé, pero ese tal Aarón no dejaba entrar a la gente”, ante esto la chica que comparte el programa con Gustavo Adolfo Infante aseguró que es algo muy raro debido a la gran relación amistosa que ambos conductores de la televisión tenían. Archivado como: Funeral Fernando del Solar.