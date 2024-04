No duda en derramar lágrimas ¿de arrepentimiento?

Las últimas tres semanas antes de su eliminación, Clovis mostró un carácter arrogante y muy cuestionable dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

Pudo ser la razón por lo que no alcanzó a llegar a la final del reality show de Telemundo… ¿y ya recapacitó?

En la entrevista con ‘Hoy Día’, el mexicano comentó: «Es que tengo todas las emociones, ahorita me dan ganas de llorar… estoy agradecido…», comenta.

Y continuó: «Estoy agradecido, le puse todo mi corazón, me entregué, no soy una persona de conflictos, tampoco no me iba a dejar, fui yo, fui transparente…», dijo con la voz quebrada.