Rosie Rivera dice estar en ‘desacuerdo’ con la nueva película de Disney Pixar

“No voy a dejar que mis hijos la vean”

La empresaria mandó un mensaje para la empresa, “Ojalá lo tomen en cuenta”

Rosie Rivera Buzz Lightyear: Una vez más, la hermana de Jenni Rivera está envuelta en una nueva polémica. Ahora, la empresaria y hermana también del productor musical Juan Rivera, arremató en contra de la película de estreno Buzz Lightyear. Cabe resaltar que la nueva producción de Disney Pixar tiene una escena en donde dos mujeres se dan un beso, lo cual, ha desatado polémica en mucha gente.

Sin embargo, hay quienes han defendido a capa y espada esta película, pues dicen que es hora de enseñarles a los hijos lo que realmente pasa en el mundo, por otro lado, hay quienes comparten la opinión de Rosie Rivera, pues no veían de lo más ‘necesaria’ esta parte de la película. Veamos que fue lo que dijo la empresaria…

Rosie Rivera mencionó que no dejará ver a sus hijos la película

“Parece que ya se le terminó, porque le fue muy mal en la taquilla” Es lo primero que dijo Rosie Rivera antes de dar su punto de vista acerca del porque no está de acuerdo con la escena en la película del astronauta. “Yo no creo que Disney tenga el derecho de decir o de enseñarle cosas a mi familia, no, no me gusta. No me gusta que ésta película de ‘juguetes’ esté mostrando temas para personas maduras.

La empresaria además dijo que ella no está en contra del tema, pues no es lo que ella cree o ella decide; “No podemos hacer que la gente deje de expresarse, hay películas, shows y programas del amor del mismo género. Soy creyente y si lo veo no apago la tele, yo ya decidí, yo tengo mi propia conciencia, decisión propia. Pero a un niño de 5 años que es mi hijo, no le voy a mostrar esa película”, mencionó Rosie Rivera. Archivado como: Rosie Rivera Buzz Lightyear