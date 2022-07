La joven de 18 años asegura que no se pondría una dieta

“Pero la verdad me gusta ser yo, o sea me gusta hacer yoga, me gusta meditar, me gustan esas cosas pero yo no me pondría una dieta porque sé que la rompería entonces ¿para qué?”, expresó la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ revelando qué es lo que suele pedir dentro de sus camerinos en cualquiera de sus presentaciones.

Posteriormente fue cuestionada sobre el cómo es que ella sale siempre adelante con los pies puestos en la tierra, esto refiriéndose a todas las polémicas en las que ha sido envuelta y el poder salir a los escenarios a dar un concierto de 10 a pesar de las dificultades que llega a atravesar. Archivado como: Petición camerinos Ángela Aguilar.