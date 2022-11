Tiroteo al finalizar concierto de Danny Ocean en Morelia

Danny Ocean: “No entiendo porque suceden estas cosas”

“No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, externó el cantante venezolano, en Twitter.

Así mismo, se han viralizado gran cantidad de videos a través de distintas redes sociales de la perspectiva y angustiosos momentos que los asistentes vivieron justo cuando estaba por culminar el show del intérprete de ‘Fuera del mercado’.