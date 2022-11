A través de las redes sociales de People en español se compartió un video de apenas unos cuantos segundos donde aparece Marjorie de Sousa junto a su pequeño hijo Matías mientras se escucha de fondo un fragmento del tema Santa Claus llegó a la ciudad con motivo del próximo arribo de la Navidad. Julián Gil no esperó mucho tiempo para ‘irse con todo’.

En reciente entrevista que tuvo con Yordi Rosado, y la cual se encargaron de retomar diferentes medios de comunicación como Infobae, el también empresario reveló que él fue quien decidió terminar la relación con la madre de su hijo por incompatibilidad: “No me sentía a fin ni cómodo con ella por diferentes temas de su personalidad”, expresó.

“Ojalá People en español no desactive los comentarios”

Pero eso no sería todo lo que Julián Gil expresó en esta ocasión. El actor argentino no lo pensó mucho para etiquetar a esta famosa revista luego de que se ‘atreviera’ a mostrar en portada a Marjorie de Sousa y a su hijo Matías: “Ojalá @peopleenespanol no desactive los comentarios (como siempre hacen) para que mi hijo lea y sepa las cosas como son”. El apoyo de sus seguidores, tanto con likes como con comentarios, fue impresionante.

Stephanie Ramosco, sobrina del también comentarista de deportes, fue una de las personas que también decidió hablar: “Tu peor karma (dirigiéndose a Marjorie de Sousa) será que tu hijo te dé la espalda y te diga: ‘Me voy con mi padre’, estamos contando los días para que eso suceda! Te estamos esperando, Matías… acá tu familia te espera con ansias”.