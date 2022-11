De acuerdo con los primeros reportes, se informó que un tribunal chino condenó el viernes a la estrella del pop chino-canadiense Kris Wu a 13 años de prisión por cargos que incluyen violación, informó la agencia The Associated Press. En la información que revelaron, señalaron que la figura pública está bajo custodia de las autoridades desde 2021.

El Tribunal de Distrito de Chaoyang de Beijing dijo que Wu recibió 11 años y 6 meses por una violación de 2020, y 1 año y 10 meses por el “delito de reunir una multitud para participar en la promiscuidad sexual” en un evento de 2018 en el que él y otros supuestamente agredieron a dos mujeres con las que se habían emborrachado, informó la agencia The Associated Press.

Condenan cantante Kris Wu: ¿De cuánto fue la fianza en contra del cantante?

Wu también recibió una multa de 600 millones de yuanes (83,7 millones de dólares) por evadir impuestos al declarar de forma insuficiente sus ganancias por actuaciones, publicidad y otras fuentes de ingresos, detalló la agencia The Associated Press. Pero, su sentencia no solo determina la cantidad de dinero que estará pagando, sino que también aclararon que al término de los 13 años el cantante estará siendo trasladado a Canadá.

“De acuerdo con los hechos… la naturaleza, las circunstancias y las consecuencias dañinas del delito, el tribunal emitió el fallo anterior”, dijo el tribunal en un comunicado en línea. Un diplomático canadiense estuvo en la corte para escuchar la sentencia, señaló el comunicado de prensa que ofrecieron al terminar la audiencia e informó AP. Archivado como: Condenan cantante Kris Wu