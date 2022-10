Ex jugador de la NFL

Destacado analista deportivo

Detalló su estado de salud Una impactante noticia rápidamente se ha propagado a través de las redes sociales y medios de comunicación internacionales. Se trata de la leyenda de la NFL Terry Bradshaw, quien revela haber padecido dos tipos de cáncer en pleno programa en vivo. Terry Bradshaw, un mariscal de campo del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y uno de los coanfitriones de “FOX NFL Sunday”, reveló que ‘duramente’ luchó contra el cáncer dos veces en los últimos 12 meses. Hizo ‘sorprendente’ confesión en vivo Bradshaw despertó la preocupación de los fanáticos de la NFL y de seguidores de su trabajo que vieron el programa previo al juego la semana pasada y se dirigió a ellos en el episodio del domingo antes de que comenzara el resto del programa. “La semana pasada en este programa, me quedé sin aliento y Howie Long me ayudó a levantarme. Y mucha gente me pregunta qué me pasa, qué me pasó físicamente. Solo quiero abordarlo y hacerle saber lo que ha pasado en mi vida”, dijo la ex estrella de los Pittsburgh Steelers, según FoxNews.

La leyenda de la NFL Terry Bradshaw revela haber padecido dos tipos de cáncer “En noviembre, me diagnosticaron cáncer de vejiga. Fui al Centro Médico de la Universidad de Yale: cirugía, tratamiento. A partir de hoy, estoy libre de cáncer de vejiga. Esa es la buena noticia”. expresó conmocionado el ex jugador de la NFL, según FoxNews. “Luego, en marzo, me sentía bien. Tenía problemas en el cuello. Me hice una resonancia magnética. Ahora encontramos un tumor en mi cuello izquierdo. Y es un tumor de células de Merkel, que es una forma rara de cáncer de piel. Así que me hice esa cirugía”, prosiguió el ahora analista deportivo.Terry Bradshaw cáncer .

Terry Bradshaw: “Amigos, puede que no me vea como antes” “Amigos, puede que no me vea como antes, pero me siento como antes. Estoy libre de cáncer, me siento muy bien. Y con el tiempo, volveré a estar donde estoy normalmente”, detalló Terry Bradshaw tras recibir críticas por ‘extraño’ comportamiento en programas en vivo. Situación que ahora fue aclarada, si bien, el motivo de sus repentinas agitaciones mientras conduce o notables alteraciones se debía a los duros procedimientos que el ex jugador y ahora conductor de deportes había pasado en secreto.Terry Bradshaw cáncer .

Personalidades de la NFL han mostrado su apoyo Desde el anuncio, grandes personalidades de toda la NFL han salido a mostrar su apoyo a Bradshaw, incluido el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Michael Strahan, quien también forma parte de “FOX NFL Sunday”, según The Spun. Según detalló Terry Bradshaw, espera volver a su estado normal a medida que avanza en su recuperación. Además su actitud y ganas por matenerse saludable son la motivación perfecta para que la leyenda de la NFL se mantenga en estado vital. Terry Bradshaw cáncer. Da click aquí para ver la revelación de Terry Bradshaw: https://bit.ly/3fpqUSf