"Simplemente tengo que hacerles llegar el balón a quienes marcan la diferencia", reconoció. "Cualquiera que sea la jugada que estemos ejecutando, sólo tengo que hacerles llegar el balón. Esto se limita a que debo tomar mejores decisiones".

Una segunda participación en estos duelos no está en cambio garantizada para Trubisky. Con evidentes dificultades para establecer conexión con los receptores de Pittsburgh, Trubisky, elegido como el titular por encima del novato Kenny Pickens, podría correr algunos riesgos con pases profundos cuando los Steelers (1-1) visiten a unos Browns que todavía deben estar preguntándose qué ocasionó un colapso épico en su primer partido en casa el domingo pasado, de acuerdo con información de AP.

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns. Por primera vez desde 2004, Ben Roethlisberger no forma parte de la rivalidad entre los Steelers y los Browns, un duelo que el quarterback originario de Ohio dominó durante 18 temporadas. El jueves por la noche, el “Big Ben” será otro mero espectador. Mitch Trubisky hará su debut en una de las rivalidades más feroces de la NFL.

Incluso el cornerback Denzel Ward, elegido al Pro Bowl, o el safety Grant Delpit fallaron en sus asignaciones, aunque ninguno asumió la responsabilidad. Para empeorar el panorama, los Browns hicieron exactamente lo mismo una semana antes en Carolina, al permitir un par de pases largos, incluyendo una anotación de 75 yardas en una reacción de los Panthers en el cuarto periodo.

Entre sus muchos pecados imperdonables figura el manejo del reloj, un punto extra fallado y no recuperar una patada corta, todo durante los últimos 1:55 minutos en su derrota 31-30 frente a los Jets de Nueva York. Destaca también el haberle permitido al receptor Corey Davis una anotación de 66 yardas con 1:22 por jugar.

Steelers colocan a T.J. Watt en reserva de lesionados

Los Steelers de Pittsburgh colocaron al linebacker exterior estrella T.J. Watt en la reserva de lesionados, lo que significa que se perderá un mínimo de cuatro juegos mientras se recupera de una lesión en el pectoral izquierdo. Los Steelers ya habían descartado a Watt para la visita del domingo a Nueva Inglaterra. El actual jugador defensivo del año de la NFL sufrió la lesión en el último cuarto de la victoria en tiempo extra de la semana pasada contra Cincinnati.

El coach de Pittsburgh, Mike Tomlin, dijo a principios de semana que la lesión de Watt no fue tan grave como se temía inicialmente. Watt recibió múltiples opiniones médicas durante la semana y no requiere cirugía, lo que le abrió la puerta para regresar en algún momento de esta temporada.