Importante miembro de los Yankees

Se posiciona en histórico récord

Promesa del béisbol

El mundo del deporte se vio sorprendido al saber que el jugador de béisbol Aaron Judge, empata histórico récord de la leyenda Babe Ruth. Siendo considerado toda una promesa del deporte en la que se espera siga sumando éxitos en su trayectoria.

Aaron Judge prendió un sinker y envió la pelota al graderío del jardín izquierdo. Inmediatamente después, comenzó a recorrer las bases, con 60 vuelacercas en su factura de esta campaña. Modesto a lo largo de una temporada que ya lo tiene igualado nada menos que con Babe Ruth.

Aaron Judge se dio un lujo inusitado: Emergió de nuevo desde la cueva para recibir más aplausos. “Realmente no quería hacerlo, sobre todo porque íbamos perdiendo y el home run había sido solitario”, comentó Judge, cuyo batazo en el inicio de la novena entrada apenas redujo a tres carreras el déficit de los Yankees, según la Agencia The Associated Press.

Once minutos después, Aaron Judge y los Yankees tuvieron más motivos para festejar. Giancarlo Stanton disparó un grand slam para terminar el encuentro y completar la sorprendente novena entrada de cinco carreras de Nueva York, que remontó y venció por 9-8 el martes a los Piratas de Pittsburgh.