¿Cómo poder ver el juego de los Jets vs Steelers?

Aficionados preparan sus apuestas para el juego.

La NFL se encuentra en la semana 4.

Jets vs Steelers. Casi uno de cada cinco estadounidenses realizó una apuesta deportiva durante el último año, según un estudio dado a conocer por The Associated Press. Fue el Pew Research Center, un centro de investigación apartidista, quien realizó dicha encuesta la cual muestra que el 19% de los adultos encuestados dijo que había apostado en eventos deportivos.

Hasta el inicio de la temporada regular de la NFL el pasado jueves 8 de septiembre, 31 estados y Washington D.C. han legalizado las apuestas deportivas, y varias otras entidades lo harán pronto. Alrededor de 46,6 millones de estadounidenses dicen que planean apostar sobre partidos de la temporada actual de la NFL, un incremento del 3% respecto al año pasado, según AP.

La NFL se prepara durante su cuarta semana regular

La gran apertura de la NFL ocurrió cuando los Bills de Buffalo visitaron el 8 de septiembre a los Rams de Los Ángeles, monarcas del último Super Bowl para comenzar la temporada en horario estelar, desde entonces los aficionados no han dejado de pasar ninguno de los juegos, detalló AP.

Los grandes partidos continúan y las personas que han realizado sus diversas apuestas se preparan para ver en enfrentamiento entre los Jets contra Steelers, por lo que en las siguientes líneas te contamos cómo es que puedes ver el juego dentro de la semana 4 de la NFL. Archivado como: Jets vs Steelers.