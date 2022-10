“Definitivamente estoy agradecido de estar aquí”, dijo Garrett el viernes después de que los Browns entrenaran sin él. Garrett sufrió una torcedura en un hombro, una distensión en el bíceps y laceraciones así como una ruptura en un vaso sanguíneo en el ojo izquierdo durante el accidente automovilístico en un camino rural cerca de su casa después de una práctica, según The Associated Press.

“Estoy agradecido de que no solo estoy vivo”

De no haber sido porque traían el cinturón de seguridad, tanto él como la mujer que lo acompañaba posiblemente no habrían salido vivos del accidente, consideró Garrett. “Con lo que vi, las fotografías (del auto), creo que fue un gran percance y estoy agradecido de que no solo estoy vivo, sino de tener a mi familia y a todo ese gran sistema de apoyo que me rodea y solamente mantenerme firme y enfocado para pensar en el día a día”, según AP.

A pesar de sus lesiones y de no haber entrenado en los últimos tres días, Garrett ha sido reportado por los Browns (2-1) como cuestionable para el encuentro del domingo, una visita a los Falcons de Atlanta (1-2), sin embargo fanáticos se encuentran preocupados.Myles Garret .