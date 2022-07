Debido a esto, se animó a pedirle ayuda al cantante Christian Nodal y a otros más: “El año pasado, a principios de año, cuando la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse en acción a buscar ayuda con todos los artistas a los que yo escucho, que podría decirse que son mis ídolos”, expresó Brenda, quien compartió que uno de los que le respondió fue el ex de Belinda.

Fue hace apenas unas horas que en el programa De primera mano, de Imagen Entretenimiento , se presentó el testimonio de una admiradora del cantante nacido en Caborca, Sonora , en 1999, quien no queda muy bien parado, pues hasta se filtró una conversación por WhatsApp .

“Yo no le manejé desde un principio cuánta era la cantidad o cuántas cirugías, yo simplemente le dije que mi mamá tenía un tumor cerebral y que posiblemente serían tres cirugías dependiendo de cómo se avance o cómo vean el primer tiempo de cirugía y las cirugías me cuestan alrededor de medio millón de pesos (cerca de 25 mil dólares)”.

“Un día, como a eso de las siete de la noche, me contestó Christian Nodal en un DM (mensaje directo) y me puso que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba”, compartió Brenda, quien mostró la conversación que tuvo con el cantante a través de una red social.

El cantante había prometido darle cerca de 50 mil dólares

En este mismo video, Brenda reveló que Christian Nodal le había prometido un millón de pesos (cerca de 50 mil dólares) para mayo pasado y así poder costear las cirugías de su madre: “Pero digo, yo nunca le manejé alguna cifra, él fue el que me ofreció… él me dijo que se hacía cargo de todo y nada más”.

La admiradora del cantante compartió que esta ‘promesa’ se dio en el lapso que le entregó el anillo de compromiso a Belinda: “Unos 15 días antes, me habia dicho en una conversación que solo tenía 350 mil pesos y que su amigo ‘Rulo’ se pondría en contacto conmigo… Después de eso, ‘Rulo’ nunca me contactó y de repente ya no contestó”.