Esta es la nueva estafa viral en WhatsApp, ¡no caigas!

Está circulando una nueva forma de estafa en la que muchos están cayendo

Muchos usuarios han reportado la recepción de un mensaje a través de WhatsApp en el que se ofrece trabajar en Amazon

¡Ten cuidado con esta nueva estafa! WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Millones de personas confían en ella para tener conversaciones privadas e intercambiar información personal. Su éxito es tal que ahora también es común que las empresas la utilicen para ponerse en contacto con clientes y por eso es que está circulando una nueva forma de estafa en la que muchos están cayendo.

En otras ocasiones te hemos advertido de mensajes falsos que quieren hacerte creer que alguna empresa está celebrando su aniversario y que entregará premios si sigues una serie de pasos, entre ellos, reenviar el mensaje, dar clic a un enlace y compartir datos para recibir tu recompensa.

Advierten cuál es la estafa viral de WhatsApp

Pero la nueva estafa que está circulando por WhatsApp no tiene que ver con ganar cosas sino con la posibilidad de obtener un gran empleo en una de las empresas con más reconocimiento en el mundo: Amazon, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias El Universal.

Como ya mencionamos, no es raro que las compañías se pongan en contacto a través de WhatsApp. No obstante si te llega una oferta de empleo que, además de parecer demasiado buena, simplemente no solicitaste, ten mucho cuidado. Y es que en las últimas semanas muchos usuarios han reportado la recepción de un mensaje a través de WhatsApp en el que se ofrece trabajar en Amazon.