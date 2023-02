La pesadilla no termina

En uno de sus videos más recientes, Vieira Vidente revela qué le espera al mundo tras el terremoto de Turquía

“Que Dios nos proteja y nos cuide”

Terremoto Turquía. En las primeras horas de este lunes, un sismo de 7.8 grados de magnitud sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se reportan más de 7 mil muertos y decenas de miles de heridos, sin contar las personas que están desaparecidas bajo de los escombros. En uno de sus videos más recientes, Vieira Vidente revela qué le espera al mundo tras este terremoto.

Con más de un millón y medio de suscriptores en su canal oficial de YouTube, la reconocida psíquica reveló recientemente que ‘algo’ muy fuerte ocurriría en este mes, por lo que muchos aseguran que se refería a este lamentable hecho que ha vestido de luto a miles de personas y que ha provocado que otros países ofrecieran de inmediato su apoyo.

Terremoto de Turquía: Vieira Vidente no se queda callada

Después de saludar a sus seguidores, Vieira Vidente recordó que anteriormente había dicho que en este 2023 debíamos de tener a ‘Dios en la boca’, pues tristemente, con el terremoto de Turquía, se visualiza que sucedan otro tipo de tragedias. Sin dejar pasar más tiempo, comenzó con su lectura de cartas a petición de sus seguidores.

“Hay demasiadas personas desaparecidas, demasiadas personas muertas, pero mis ancestros me están diciendo que no es todo lo que se ha dicho en las noticias y hay más números de lo que están diciendo. Les pido una cadena de oración para que no bajen la guardia, pues van a venir más temblores, otro pequeño terremoto más en un país que no voy a decir”, expresó la vidente.