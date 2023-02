La artista Leslie Shaw colaboró con Thalía hace tres años en una canción y aseguró en el programa de televisión peruano ‘ MagalyTV La Firme ‘ que ella nunca ha conocido personalmente a Tommy Mottola y no tiene contacto alguno con el esposo de la mexicana, pero también admitió que el empresario ex gerente de Sony Music sí la tiene agregada a su Twitter.

Aunque Thalía ni Tommy Mottola no han pronunciado ni una sola palabra al respecto, su íntima amiga Lili Estefan confirmó para ‘ El Gordo y la Flaca ‘ que todo está ‘bien’ entre la pareja y hasta advirtió que no ve a su amiga mexicana saliendo a declarar algo de supuestos problemas en su matrimonio… pero ¿Leslie Shaw, la supuesta amante, confirmó todo?

¿La cantante conoce al esposo de Thalía?

A pregunta expresa de si en algún momento sostuvo contacto con Tommy Mottola, la cantante Leslie Shaw dijo: “Nunca, nunca hemos tenido contacto, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a un montón de gente pero a él nunca en mi vida, así que cuando salió el TikTok me lo manda mi papá y me dice ‘qué guardadito te lo tenías’ y yo de qué, en qué momento”, manifestó sorprendida por el rumor que se desató señalándola a ella como responsable de la ruptura del empresario con Thalía.

“El día del videoclip obviamente ella (Thalía) tiene un equipo de gente grande y la mayoría eran chicas y él (Tommy) en ningún momento fue ni nada, nunca ni en la disquera ni en nada, no lo conozco en persona”, manifestó Leslie Shaw sin saber de dónde salió el rumor de la supuesta infidelidad de Tommy Mottola a Thalía.